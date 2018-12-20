Troya Milli Parkı'na ziyaretçi akını

Çanakkale'nin önemli tarihi kalıntılarının bulunduğu ören yerleri "2018 Troya yılı"nda ziyaretçi akınına uğruyor. 2017'de 269 bin 51 kişinin ziyaret ettiği Troya, bu yılın ilk on bir ayında 512 bin 776 ziyaretçiyi ağırladı.

2018'in ilk on bir ayı esas alındığında Troya'yı ziyaret edenlerin sayısı neredeyse iki katına çıktı. Aralık ayı itibari ile bu rakam 500 bini geçerek rekor kırdı. Benzer bir yükseliş ise Assos ören yerinde görüldü. 2017'de bölgeyi 115 bin 546 kişi ziyaret ederken, bu yıl ise Assos 140 bin 634 kişi tarafından ziyaret edildi.

2018 Troya yılının Çanakkale turizmine olumlu etkileri olduğunu ifade eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz , “Troya ve Assos başta olmak üzere en çok ziyaretçi alan iki önemli ören yerimiz var. Troya ören yeri ziyarete açıldığından bu yana rekor kırmış olacağız. 31 Aralık 2018 tarihi sona ererken en fazla ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz 2011 yılında 530 bini bulan rakamlar neredeyse 2018 yılında da aynı çıkışı gösterdi. Yıl sonu itibari ile 550 bin gibi ziyaretçi sayılarına ulaştığımızda rekor kırmış olacağız. 2018 Troya yılının en önemli projesi olan Troya Müzesi'nin açılışını 10 Ekim 2018'de gerçekleştirdik. Sadece Troya'da değil, Çanakkale'nin Troas bölgesinde kıymetli kültürel varlıklarının sergilendiği uluslararası bir müze. Yurtiçinden ve yurtdışından Troya'nın gerçek hazineleri bu müzede bir araya geldi. En değerli eserler kategorisinde. Bakanlığımız Almanya ve Rusya'da bulunan eserlerin getirilmesi konusunda çaba gösteriyor. Önemli olan kültür varlıklarının doğduğu ve çıktığı yerlere tekrar iade edilmesidir. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki süreçlerde dışarıya giden kültür varlıklarımız iade edilecektir. 2018 Troya yılının meyvelerini önümüzdeki yıllarda alacağız. Bu olumlu ivme turizm açısından ilimizde zirve yapmaya başladı. Turizmde sürdürülebilirlik çok önemli. Bakanlığımızın ve valimizin teşebbüsü ile önümüzdeki yıl Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu etabı Çanakkale'de gerçekleşecek. Önümüzdeki 2020, 2021 tarihlerinde Troya yılının karşılığını daha olumlu anlamda göreceğimizi düşünüyorum. Ancak Çanakkaleliler olarak gerekli alt yapıyı sağlamamız lazım. Kamu, özel sektör ve otel işletmelerimizin işbirliği ile kültür rotaları, gezilecek destinasyon alanlarının iyileştirilmesi, ören yerlerimizin görsel olarak ortaya çıkarılması lazım” dedi.

Kültür Bakanı Ersoy'dan destekleme kararı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 2019 yılı itibariyle kazı çalışmalarını 12 aya çıkaracak bir proje ile 20 kazıyı destekleme kararı aldığını bilgisini paylaşan Dokuz “Bakanımız geçtiğimiz günlerde 18 il müdürümüz ile bir toplantı yaptı. Türkiye'de 20 tane ören yerinde 12 ay kazıların devam etmesi ile ilgili bir karar alındı. Bakanlığımız, karşılığı alındığı takdirde kazıların 50'ye ve 100'e ulaşacağını ifade etti. Türkiye'de uygulama noktası olan yerler var. Troya ve Assos ören yerlerimizde 9-10 ay kazı devam eder. Bakanlığımız bu anlamda ekonomik anlamda destekleyerek tabiri caizse karşılıksız çek veriyor” diye konuştu.