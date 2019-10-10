Troya Müzesi 1 yaşında

"Çok heyecanlıyız" ifadeleriyle açıklamasına başlayan Rıdvan Gölcük, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Yıllar öncesinden başlamış bir hayal, geçen yıl vücut bulmuş ve 10 Ekim günü insanlarla kucaklaşmıştı. İşte göz açıp kapayıncaya kadar üzerinden 1 yıl geçti ve kıymetlimiz, Troya Müzemiz bugün 1 yaşına girdi. Hektor'un, Priamos'un, Hekabe'nin, Anadolu'nun, Çanakkale'nin, Tevfikiye Köyü'nün sesi; Aşık Veysel'in, Homeros'un gözü, canımız bugün 1 yaşında. Bu ses gücünü İlyada'dan alıyor, bu ses gücünü Anadolu mirasının üzerine bir anne gibi titreyenlerden alıyor, bu ses gücünü doğduğu topraklardan alıyor. Efsane devam ediyor. Çok yaşa Troya Müzesi, çok yaşa."