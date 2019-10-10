Troya Müzesi 1 yaşında

Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, 10 Ekim 2018 yılında hizmete açılan Troya Müzesinin kuruluş yıl dönümü sebebiyle kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.
"Çok heyecanlıyız" ifadeleriyle açıklamasına başlayan Rıdvan Gölcük, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Yıllar öncesinden başlamış bir hayal, geçen yıl vücut bulmuş ve 10 Ekim günü insanlarla kucaklaşmıştı. İşte göz açıp kapayıncaya kadar üzerinden 1 yıl geçti ve kıymetlimiz, Troya Müzemiz bugün 1 yaşına girdi. Hektor'un, Priamos'un, Hekabe'nin, Anadolu'nun, Çanakkale'nin, Tevfikiye Köyü'nün sesi; Aşık Veysel'in, Homeros'un gözü, canımız bugün 1 yaşında. Bu ses gücünü İlyada'dan alıyor, bu ses gücünü Anadolu mirasının üzerine bir anne gibi titreyenlerden alıyor, bu ses gücünü doğduğu topraklardan alıyor. Efsane devam ediyor. Çok yaşa Troya Müzesi, çok yaşa."