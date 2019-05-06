Troya Tarihi Milli Parkında Troya Yılının izleri

İncelemelere Troya Tarihi Milli Parkı içinde yer alan 2018 Troya Yılı kapsamında rehabilite edilen Güzelyalı Karanlık Liman- Kumkale Troya bağlantı yolu ile başlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Mevlüt Özyanık'ın da bulunduğu incelemelerde Troya Tarihi Milli Parkı ve yakın çevresinde bulunan önemli tarihi alanlardan Kumkale Tabyası, Kumkale Şehitliği, Kumkale Tarihi Türk Mezarlığı, Kanlı Azmak mevkii ve Orhaniye Tabyasını ziyaret eden ve incelemelerde bulunan Vali Orhan Tavlı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu bölge hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Troya Tarihi Milli Parkı Yeniköy Plajı günü birlik ve çadırlı kamp alanı sahası geçen Vali Orhan Tavlı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu ve beraberindekiler kamp alanı içerisinde inşaatı devam 2 adet kır lokantası ve sıhhi tesis (WC, Duş, Bebek bakım ünitesi, bulaşık ve çamaşır yıkama yeri gibi sosyal tesisler ) bulunan alanda incelemelerde bulunarak tesisler hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Mevlüt Özyanık'tan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

İncelemelerin ardından Çanakkale Valiliği ve OPET tarafından imzalanan protokolle Troya dönemi konseptine göre yenilenen ve rehabilite edilen Arkeoköy-Tevfikiye Köyüne geçildi. Burada Kale Çanakkale Bisiklet Festivali katılan bisikletçiler ve köy sakinleriyle bir araya gelen Vali Orhan Tavlı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu Arkeoköy-Tevfikiye Köyünde yapılan müze, Truva meydanı, Troya evi, Troya konseptli pansiyon ve yapılan diğer çalışmaları gezdiler.

Arkeoköy-Tevfikiye Köyü gezisinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı gerçekleştirilen Troya Müzesi'ni gezen Doga Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu ve beraberindekilere Truva Kazı Heyeti Başkanı Prof.Dr. Rüstem Aslan tarafından eserler hakkında bilgi verildi.

Bayramiç Mehmet Akif Ersoy Evi gezisini ardından Vali Orhan Tavlı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu ve beraberindekiler Troya Efsanesinin ana karakterlerinden Kazdağlarında, doğanın en nadide güzelliklerini bir arada barındıran Ayazma pınarı Tabiat Parkına geçerek yapılan yatırımları yerinde incelediler.

Vali Orhan Tavlı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu yapılan incelemelerin ardından Troya Tarihi Milli Parkı ve Ayazma pınarı Tabiat Parkına yapılacak yeni yatırımlar için istişarede bulundular.