Troya yılında ören yerinde ziyaretçi rekoru

Çanakkale'nin önemli tarihi kalıntılarının bulunduğu ören yerleri "2018 Troya yılı"nda ziyaretçi akınına uğradı.

2017'de 329 bin 258 kişinin ziyaret ettiği Troya ören yeri, 2018 yılında 531 bin 530 kişiyi ağırladı. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Çanakkale, bu yıl da değişik ülkelerden pek çok vatandaşın akınına uğradı. Şehrin önemli ören yerlerinden biri olan Troya ören yeri, 2017 yılında 329 bin 258 kişi, 2016 yılında 241 bin 27, 2015 yılında 491 bin 157, 2014 yılında 471 bin 366, 2013 yılında 462 bin 900, 2012 yılında 506 bin 708, 2011 yılında 515 bin 905, 2010 yılında 386.079, 2009 yılında 315.546, 2008 yılında 297 bin 640 kişiye ev sahipliği yapmıştı. Benzer bir yükseliş Assos ören yerinde de görüldü. 2017 yılında bölgeyi 119,016 kişi ziyaret ederken bu yıl ise Assos 151 bin 20 kişi tarafından ziyaret edildi.

2018 Troya yılının sona erdiğini ifade eden Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, “Çanakkale turizmi anlamında çok bereketli ve güzel bir yıl geçti. Biz 2019'a daha umutlu bir şekilde girdik. Önümüzdeki yılın daha önceki yıllardan ve 2018 yılından daha bereketli ve güzel geçeceğini söyleyebiliriz, istatistiki veriler de bunu ifade ediyor. Malumunuz 2018 Troya yılında UNESCO dünya mirası listesine girişinin de 20. yılıydı. Bu münasebet ile diğer taraftan Assos ören yerimiz Çanakkale'deki en önemli ziyaret alan ikinci destinasyonumuz. 2019 ve önümüzdeki yıllarda da bununda daimi listeye alınması ile ilgili girişimlerimizi sürdüreceğiz. Devlet büyüklerimiz ve UNESCO nezdinde 2018 yılında Troya ören yerinde bilhassa tüm zamanların rekoru kırıldı. 531 bin 530 kişi ile şu ana kadar Troya ören yerimiz bu kadar ziyaretçi almamış. Dolayısıyla ikinci en fazla ziyaret edilen noktamız Ayvacık'ta Assos Ören yerimiz. 15 bin 120 kişi ziyaret etmiş. Ben son 10 yılın rakamlarını paylaşıyorum. Diğer taraftan Ayvacık Güpınar'da üçüncü olarak ziyaret alan noktamız. Apollon Smintheus ören yerimiz. Yaklaşık 10 bin kişi de burayı ziyaret etmiş. Troya müzemize hem de ören yerine girişlerin fiyatları 35 TL, Assos ören yerine girişimiz 15 TL, Apollon Smintheus ören yerine girişimiz 6 TL” dedi.