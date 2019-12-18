TÜB 16. Üst Kurul Toplantısı ÇOMÜ'de yapıldı

Trakya Üniversiteler Birliği'nin (TÜB) 16. Üst Kurul Toplantısı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

ÇOMÜ Rektörlük makamında yapılan toplantıya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, ÇOMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Suat Uğur, Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurtcan ile TÜB Sekreteri Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali İhsan Meşe katıldı.

Toplantıda, 2019 faaliyetleri değerlendirildi ve TÜB üyesi üniversitelerde 2020 yılında yapılması planlanan faaliyetler ile öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler görüşüldü. Toplantı, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ın konuk üniversite rektörlerine hediye takdimiyle sona erdi.