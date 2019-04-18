TUR 2019'da Çanakkale - Edremit etabı başladı

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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 122,6 kilometre sürecek Çanakkale-Edremit etabı başladı.
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda koşulacak 122,6 kilometrelik Çanakkale-Edremit etabı başladı. Bugün saat 11.30'da Çanakkale Valiliği önünde üçüncü etabın startının verilmesiyle bisikletçiler pedallara basarak tura başladı. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun üçüncü etap startını Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi. Turun ilk 2 etabını Bora Hansgrohe Takımı'nın İrlandalı sporcusu Sam Bennett kazandı.