İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

TUR 2019'da Çanakkale - Edremit etabı başladı

55.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 122,6 kilometre sürecek Çanakkale-Edremit etabı başladı.


Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda koşulacak 122,6 kilometrelik Çanakkale-Edremit etabı başladı. Bugün saat 11.30'da Çanakkale Valiliği önünde üçüncü etabın startının verilmesiyle bisikletçiler pedallara basarak tura başladı. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun üçüncü etap startını Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi. Turun ilk 2 etabını Bora Hansgrohe Takımı'nın İrlandalı sporcusu Sam Bennett kazandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.