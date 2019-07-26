Turan Biga'da muhtarlarla bir araya geldi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakakle'nin Biga ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Biga'da bir düğün salonunda yapılan muhtarlar buluşmasında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ”İstiyoruz ki muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla önümüzdeki 4-5 yılın planlamasını yapalım, herkes önüne baksın. Polemikten, kavgadan, gerginlikten uzak, iş yapan üreten insanlar olmak istiyoruz. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz Cumhurbaşkanımız Erdoğan 4 sene bu ülkenin Cumhurbaşkanı. Bizler 4 sene bu ülkenin vekiliyiz, grup başkanvekiliyiz. Muhtarlar seçimlerini bitirdi, belediyeler bitirdi. Yani önümüzde 4 sene tertemiz dönem var. Herkes söyleyeceğini söylesin, talebini iletsin. Bizler konuşmaya değil, dinlemeye geldik. Çanakkale'de her köyümüze şerefle, onurla gidiyoruz. Kıyas yaptığımızda birkaç yıla göre çok büyük mesafe aldığımızı görüyorum. Muhtarlarımızla seçimden sonra bir araya gelmeyi önemsedik. Çünkü muhtarın ne olduğunu iyi bilen insanlarız. Demokrasimizin en özel biriminde, bir anlamda kılcal damarlar görevi yapan seçilmiş kıymetli kişiler" şeklinde konuştu.

"Muhtarı üzen Bülent Turan'ı da üzer"

"Muhtarların derdi bizim derdimizdir" diyen Bülent Turan, "Bu toplantılardan çıkan talepler doğrultusunda Ankara'ya bunları götürdük. Muhtarların özlük hakları, maaşları, sigortaları hepsini yoluna koyduk. En son İç İşleri Bakanlığında Muhtarlar Genel Müdürlüğü olmak üzere kıymetli birimler kurdurduk. Siz söylediniz, talep ettiniz biz yaptık ve çok büyük mesafe aldık. 10-15 sene önceye göre muhtarların şartları, duruşları çok daha kıymetli hale geldi. Ama daha önemlisi; biz muhtarın seçilerek gelmiş olmasından kaynaklı kıymetini iyi bilen insanlarız. Cumhurbaşkanımız; ‘Muhtarı üzen, beni üzer' diyor. Ben de diyorum ki; ey il müdürlerimiz, ey bürokratlarımız, ey teşkilatlarımız; muhtarı üzen Bülent Turan'ı da üzer. Bizi üzmeyeceksiniz, 5 seneyi beraber planlayacağız, çalışacağız” dedi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ise buluşmada şunları kaydetti:

”Bizler biliyoruz ki; köylerde, mahallelerde sizler bizim aslında ellerimiz, kulaklarımızsınız. Belediye başkanlarımızla, İl Genel Meclis üyelerimizle ve sizlerle birlikte hizmetkar olmak için bir yıl önce onayınızı istedik. Biga bizi yalnız bırakmadı. Şimdi, 4 yıl daha iktidardayız. 4 yıl daha Cumhurbaşkanımızla, Grup Başkanvekilimizle, benimle, çok kıymetli il müdürlerimizle, 5 yıl da belediye başkanlarımızla Biga beraber. Biz her zaman hizmetkarınız olmaya ve sizlerin taleplerini yerine getirmeye, Biga'mız için çalışmaya devam edeceğiz. Telefonumuz 7 gün, 24 saat açık. Bazen açamıyoruz ama muhakkak geri dönüyoruz. Dönemediğimizde mutlaka danışmanlarımız dönüyor. Bilin ki Allah ömür verdiği sürece, Biga'mızın Çanakkale'mizin hizmetkarı olmaya da devam edeceğiz. Çok teşekkür etmek istiyorum bir kez daha bizlerle birlikte olduğunuz için.”