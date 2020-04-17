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Turan: “Bugüne kadar milletçe aşamadığımız hiçbir engel yok”

Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu için alınan sokağa çıkma yasağından tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanların muaf tutulmasına dair değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Devletimizin Covid-19 salgınıyla mücadelede attığı adımlar dünyada örnek teşkil ediyor.

Atılan tüm adımlar insanı öncelemektedir. Salgının kontrol altına alınması için alınan tedbirlerden biri de hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı” dedi.


Kurallara uymanın virüsle mücadelede oldukça önemli olduğuna dikkati çeken Turan, “Devletimiz, bu süreçte tüm kurumlarıyla her türlü tedbiri alırken, üretimi, sanayii ve yatırımları tamamen durdurmamız olmaz. Bu pandemiyle mücadele ederken üretimi, ticareti, istihdamı, ekonomiyi canlı tutma ve koruma mecburiyetimiz var. Gıda tedarikinde veya tarım ve hayvancılık sektöründeki üretimde herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunan vatandaşlarımız bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. Bizler, ailelerimizle bu yasağa uyarak evde kalırken; sokağa çıkma yasağından muaf olan hemşehrilerimizden hem kendi hem de sevdiklerinin sağlıkları için kurallara ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini istiyoruz. Bugüne kadar milletçe aşamadığımız hiçbir engel yok. Bu pandemiyi de birlik ve beraberlik içinde atlatacağımıza olan inancımız tamdır” diye konuştu.

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