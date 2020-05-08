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Turan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av.

Bülent Turan, sosyal medya hesabı üzerinden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çalışmaları hakkında bilgi aktardı.


AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "1915 Çanakkale Köprüsü'nün her detayında tarih var, vizyon var. Simgelerin köprüsünün ayaklarının uzunluğu 270 metreye ulaştı. Covid-19 sürecine rağmen tüm tedbirler alınarak köprümüzün çalışmalarına devam ediliyor. Toplamda 318 metre yani 3 ayın 18'ini simgeleyen köprü ayaklarının tamamlanmasına az kaldı. Bu uzunluk, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek. Ülkemizin vizyon projeleri arasında yer alan köprümüzün tamamlanmasıyla şehrimiz başta ulaşım, lojistik taşımacılığı, tarım ve turizm de önemli cazibe merkezi haline gelecek" ifadelerine yer verdi.

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