Turan'dan Ayvacık'a yatırım müjdesi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ayvacık'ın Ahmetçe bölgesinde katıldığı bir programda Ayvacık ilçesine müjdeler verdi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 12 derslikli Anadolu İmam Hatip Lisesi ile hükümet konağı yapılacağı müjdesini veren Turan; “Tarih, doğa ve deniz turizminde önemli bir merkez olan Ayvacık bize tarihin bir emaneti. Ayvacık programlarımız kapsamında Kaymakamımızı, İl Genel Meclisi Üyelerimizi, İlçe Başkanlığımızı ziyaret ederek bölgedeki yatırımlarımızı yerinde inceleme imkanı bulduk. Ayvacık'ın büyümesini, turizm yatırımlarının yapılmasını bir görev biliyoruz. Biliyorsunuz 3 Haziran itibarıyla doğal gaz süreci başlayacak demiştik. Aynı dediğimiz tarihte doğalgaz süreci başlamış oldu. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile bizler ve arkadaşlarımız süreci yakından takip ediyoruz. Şimdi Ayvacık'a bir müjdemiz daha var. Ayvacık'ımıza özel mimarisiyle beraber güzel bir hükümet konağı yapacağız. Bir ayı aşmayan bir süre içerisinde ihalesini yapacağız. Uzun zamandır gündemimizde olan bir konuydu. Yapılacak hükümet konağının içinde emniyet binası da olacak. Hemen ardından da örnek bir mimarıyla 12 derslikli bir Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaatına başlıyoruz. Hem öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitimlerini almalarını hem de Ayvacık'a bir Anadolu Lisesi kazandırmak istiyoruz. Her iki kıymetli projemiz şimdiden hemşehrilerimize ve Ayvacık'ımıza hayırlı olsun” dedi.