Turan'dan Çanakkale Hükümet Konağı müjdesi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyarette, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Esra Yüksel, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Büyük depremlerle sarsıldık. Yaraları bir an önce sarmak için büyük bir mücadele içindeyiz. Bununla birlikte şehirlerimizde yatırım süreçleri devam ediyor. Daha önce açıklamıştık, Merkezde 15'ten fazla il müdürlüğünün bir arada bulunacağı devasa bir hükümet konağı yapılacak. Dün itibarıyla Çanakkale Hükümet Konağı için ilk etapta 20 milyon TL tahsis edildi. Hızlı bir şekilde proje aşaması devam ediyor. Bahçesiyle, dinlenme alanlarıyla beraber, örnek bir hükümet binası olacak. Hemşehrilerimiz mahalle mahalle gezip il müdürlükleri aramayacak. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu'yla birlikte emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.