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Türk Yıldızları Çanakkale Abidesi'ni selamladı

Çanakkale Savaşlarının 104.

yılı dolayısıyla 24-25 Nisan günlerinde iki gösteri uçuşu yapacak olan Türk Yıldızları, Şehitler Abidesi üzerinde çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi. Bu uçuş kokpit kamerasına böyle yansıdı


İki gün bölgede uçuş yapacak olan Türk Yıldızları bu yıl da göz yüzüne Çanakkale'de bir kez daha imza atacak. Çevre tanıma uçuşunu abide bölgesinde yapan Türk Yıldızları, 23 Nisan Salı günü saat 12.00'da prova uçuşlarını yapacak ayrıca 25 Nisan Perşembe 11.30'da ise abide bölgesinde gösterisini halka sunacak. Çevre tanıma uçuşunu uçak kokpitinden görüntüler ile sosyal medyada yayınlayan Türk Yıldızları'nın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi topladı.

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