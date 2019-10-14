'Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği 2019 Yılı Araştırma Teşvik Ödülü' ÇOMÜ'nün

'Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği 2019 Yılı Araştırma Teşvik Ödülü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine (ÇOMÜ) layık görüldü. Ödülü üniversite adına ÇOMÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümünden Arş. Gör. Dr. Özlem Karagöz Tan aldı.

Deprem sürecinde yer şartlarını tanımlayan çalışmalar yapan Arş. Gör. Dr. Özlem Karagöz Tan, Deprem Mühendisliği ve Sismoloji bilimlerine gelecekte önemli katkılarda bulunabilecek nitelikteki nümerik deprem simülasyonu, mikrotremor SPAC yöntemi ile zeminlerin bir boyutlu hız yapısını belirlenmesi ve yer hareketi tahminleri çalışmaları ile Araştırma Teşvik Ödülü'ne layık görüldü.

Arş. Gör. Dr. Özlem Karagöz Tan'a ödülü, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan 5. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı'nın açılış töreninde takdim edildi.