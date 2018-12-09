Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Aylar Çanakkale'de

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Denetim Kurulu Üyesi Tahsin Yeşilay, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şubesi Başkanı Gülşen Uz, Vali Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Vali Orhan Tavlı, ziyarette şehitlerin hatırasını yaşatmak üzere düzenlenen “Çanakkale Şehitlerimizin Hayatlarını Anlatan Proje” programına katılmak üzere Çanakkale'ye gelen Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ve beraberindekilerle bir süre görüşerek sohbet etti.

Ziyarette, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şubesi Başkanı Gülşen Uz, Çanakkale şehitlerinin hayatlarını anlatan projeyle ilgili bilgi verdi.

Yapılan görüşmelerin ardından Vali Orhan Tavlı, ziyaret anısına Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar'a 57.Alay Sancağı hediye etti.