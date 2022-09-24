Türkiye o çocuk için seferber oldu

Yunan Sahil Güvenliğinin Midilli adası açıklarında mülteci botunu patlatıp Türk karasularına sürüklemesiyle 4'ü çocuk 6 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesine neden olduğu olayda kayıp olarak aranan 1 göçmenin 5.5. yaşlarında sarı montlu bir çocuk olduğu, Türk Sahil Güvenlik botları ve helikopterleri tarafından tüm bölgede arandığı belirtildi.

24 Eylül 2022 tarihinde saat 11.05'te, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Babakale 1.5 deniz mili (yaklaşık 3 km) güneyinde seyir halindeki bir balıkçı teknesi tarafından deniz yüzeyinde düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine harekete geçen T.C. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye intikal ederek 7 çocuk, 15 kişiyi sağ olarak kurtardı. Hayatlarını kaybeden 4'ü çocuk 6 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Düzensiz göçmenlerden alınan bilgiler doğrultusunda 5.5 yaşlarında sarı montlu bir çocuğun daha kayıp olduğu belirlendi. Bunun üzerine bölgeye 1 sahil güvenlik helikopteri, 3 sahil güvenlik botu ve 1 dron gönderilerek küçük çocuk tüm bölge taranarak aranmaya başlandı. Arama faaliyetlerine hava karardıktan sonrada botlarla devam edileceği bildirildi.