Türkiye Üniversiteler Arası Voleybol Turnuvası başladı

Turnuvanın açılış törenine, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Gençlik Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Sedat Bektaş, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Gülşah Şahin, Dr. Öğr. Üyesi Şakir Serbes, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Yüksel Yıldız ve öğrenciler katıldı.

ÇOMÜ'den, Gebze Teknik Üniversitesinden, Bandırma 17 Eylül Üniversitesinden, Kırklareli Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesinden takımların katılacağı turnuva, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ın açılış konuşması ile devam etti.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, sporun herkesin hayatının ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Sporun herkesin hayatında olması gerektiğinin altını her fırsatta çiziyorum. Spor yapan birey sağlıklı bir bedene sahip olur. Biz öğrencilerimizin sadece ders konusunda değil aynı zamanda spor ve sanat dallarında da donanımlı olmalarını istiyoruz. Spor alanında gençlerimizin azimli, kararlı olup gelecek zamanlarda uluslararası turnuvalarda, olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmesini istiyoruz. Gelecekle ilgili bu planları belirleyen gençlerimiz hedef noktaları için çok gayret etmeli ve çalışmalılardır. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz turnuvada elbette elemeler gerçekleşecektir sizler sadece hedeflerinize odaklanın gençler. Turnuvaya katkısı olan herkese teşekkürlerimi iletiyorum, gençlerimize başarılar diliyorum.”

Turnuva, 12-16 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.