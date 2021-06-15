Türkiye'deki 35 milyonuncu Covid-19 aşısı Çanakkale'de yapıldı

Fahrettin Koca, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşılanmanın 35 milyonuncu dozunun Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yapıldığını duyurdu.

Çin'de ortaya çıkan ve yaklaşık 2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'de her geçen gün ivme kazanan aşılanmayla birlikte düşen vaka sayısının ardından bugün Fahrettin Koca müjdeli haberi Twitter hesabından duyurdu. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, “An itibariyle 35 Milyon doz aşıya ulaştık. 35 Milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç'te yapıldı” ifadelerine yer verdi.