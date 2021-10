Türkiye'nin ilk ve tek Müze Ören Yeri Kiti: Troya

Komet Kültür ve Sanat Projeleri tarafından 2019 yılında başlatılan Müze Kiti Projesi'nin 5.'si olan Troya Müzesi ve Ören Yeri Müze Kiti eğitim kitleri öğretmenler ve öğrencilerle, türünün ilk örneği ziyaretçi kiti de ziyaretçilerle buluşmaya hazır.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Troya Müzesi ve Troya Kazı Başkanlığının katkıları, Millî Eğitim Bakanlığı ve Troya Kültür Derneği işbirliği ile Komet Kültür ve Sanat Projeleri tarafından gerçekleştirilen Troya Müzesi ve Ören Yeri Müze Kitleri Troya'daki arkeolojik kazıların 150. yılında her yaştan ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyor.

Troya Müzesi'nde tanıtımı gerçekleştirilen Troya Müzesi ve Ören Yeri Müze Kiti hakkında açıklama yapan Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, Kitin Türkiye'de ilk ve tek olduğunu ifade etti. Müze Kiti'nin EBA üzerinden de erişime açılacağını aktaran Gölcük, “Bu bir eğitim kiti, eğitim materyali. İlk önce öğretmen kiti planlandı, tasarlandı. Öğretmen kitinde 200 öğretmene eğitim verildi ve öğretmenlere bu kit dağıtıldı. Kit neyi hedefliyor? Öğretmenler Troya'nın hikayesini çocuklara hangi dille, hangi oyunlaştırmayla anlatacaklar, onlar için ciddi bir kılavuz içeriyor öğretmen kiti. Yanı sıra bu kit EBA üzerinden önümüzdeki yıl dijital olarak da uygulanabiliyor olacak. Türkiye'nin her yerinden her öğretmen her öğrenci bu kite ulaşabiliyor olacak” dedi.

“Ziyaretçi kiti bu projeyle Türkiye'de ilk kez yapıldı”

Gölcük, ziyaretçi kitinin de hazırlandığını aktararak şunları söyledi:

“Bunun dışında bir ziyaretçi kitimiz var. Ziyaretçi kiti bu projeyle Türkiye'de ilk kez yapıldı. Aynı zamanda müze kiti Türkiye'de birkaç müzede var. Fakat müze ve ören yeri anlamında Türkiye'de ilk kez yapıldı. Kit, temelde neyi hedefliyor? Troya, toprağın mirası. Tamam, fakat biz bu toprağın mirasını toplumun mirası yapmak istiyoruz. Bunu Anadolu'dan baktığımız noktadan çocuklara ulaştırmak istiyoruz. Onların mirası yapmak istiyoruz. KİT bu işi kolaylaştıracak. Çeşitli oyun kartları olacak, çocuğun daha iyi anlaya bileceği konuya daha iyi kavraya bileceği biçimde anlatan eğitim materyalleri olacak.”

“Bu kitin özelliği Türkiye'deki ilk ve tek müze ve ören yeri eğitim kiti olmasıdır”

Troya Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Arslan Troya Müzesi ve Örenyeri kitinin sadece Troya'nın değil Çanakkale'nin diğer müzelerininde tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti. Arslan, müze kitinin bir ilk olduğunu belirterek, “Troya Müzesi ve Ören Yeri eğitim kitinin tanıtımı için buradayız. Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının projesi. Bu desteklerle gerçekleşen bir proje. Asıl amacı Troya Müzesi'ni, Troya Ören Yeri'ni ama sadece bu değil Çanakkale'de ki diğer müze ve ören yerlerini de hem öğretmenlere hem de öğrencilere tanıtma amaçlı yapılmış bir eğitim kiti. Bu kitin özelliği Türkiye'deki ilk ve tek müze ve ören yeri eğitim kiti olmasıdır. Buradaki ören yerlerinin ötesinde müzecilikte de Osmanlı'dan günümüze Türk müzeciliğinin gelişimi nedir? Ören yeri nedir? Önemli Türk arkeologları kimlerdir? Eser, kültürel miras, bu tür kavramları da öğretmenlere verilen eğitimle öğrencilere anlatmayı ve Anadolu kültürünün önemli bir parçası olan Troya'yı ve Troya Müzesi'ni böylelikle gençlerin yeni kuşakların çok daha kalıcı bir şekilde öğrenmesini sağlamaktır” diye konuştu.