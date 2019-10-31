TÜRSAB Çanakkale Körfez Bölge Temsil Kurulunda Kemal Dokuz'a ziyaret

Dönem Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bölge Başkanlığı seçimlerini kazanan Ahmet Çelik ve yönetim kurulu üyeleri, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz'a nezaket ziyaretinde bulundular.

Ziyarette Çanakkale'nin turizm potansiyeli ve bu potansiyelin nasıl arttırılabileceği gibi konular üzerinde duruldu. Çanakkale-İstanbul ve Çanakkale-Ankara uçak sefer saatlerinin daha uygun olarak düzenlenmesi, Kazdağları'nın turizm potansiyelinin aktif olarak değerlendirilebilmesi, Çanakkale'yi ziyarete gelen turların araçların otopark sorununa çözüm bulunabilmesi, dalış turizminin daha aktif hale getirilerek 2023 uluslararası dalış turizm fuarı gerçekleştirilmesinin hedeflenmesi gibi başlıca konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek Dönem TÜRSAB Bölge Başkanlığı seçimlerini kazanan Ahmet Çelik'i tebrik etti. İl Müdürü Dokuz, Çanakkale turizminin gelişebilmesi için her konuda da destek vereceklerini belirterek, Çelik'e yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret karşılıklı hediye takdiminden sonra sona erdi.