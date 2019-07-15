Uçurumda nefes kesen oğlak kurtarma operasyonu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyünde çıktığı kayalıklarda 2 gündür mahsur kalan oğlak Jandarma ve Akut ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde küçükbaş hayvan üreticiliği yapan Özcan Gür isimli vatandaş keçi ve oğlaklarını beslemek üzere Ayvacık'ın Babakale köyünde yer alan meraya götürdü. Burada keçiler ve oğlaklar sahibini bırakarak kayalıkların bulunduğu alana geçti. Bu sırada hayvanlarına seslenerek oradan indiren Gür'ün bir oğlağı ise kayalıklarda mahsur kaldı. 2 gün boyunca yerinden kıpırdamayarak kurtarılmayı bekleyen oğlağa ilk olarak Ayvacık Belediyesi ve AFAD ekipleri müdahale etmek istedi fakat başarılı olamadı. Bu sabah ise bölgeye AKUT ekipleri geldi. Jandarma ekipleri ile beraber ortak çalışmayla oğlak mahsur kaldığı kayalıklardan kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Hayvanın sahibi Özcan Gür ise oğlağının kurtarılmasının sevincini yaşayarak AKUT, AFAD, belediye ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.