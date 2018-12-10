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Ülkücü gençler uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekti

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı madde bağımlılığı ile mücadeleye dikkat çekmek için "Uyuşturucuya değil, vatanına milletine bağımlı ol" sloganı içeren "Cehalet" isimli tiyatro gösterisi düzenledi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı madde bağımlılığı ile mücadeleye dikkat çekmek için "Uyuşturucuya değil, vatanına milletine bağımlı ol" sloganı içeren "Cehalet" isimli tiyatro gösterisi düzenledi.


Lapseki Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı madde bağımlılığı ile mücadeleye dikkat çekmek için "Uyuşturucuya değil, vatanına milletine bağımlı ol" sloganı içeren "Cehalet" isimli tiyatro gösterisi düzenledi. Lapseki Belediye Düğün Salonunda düzenlenen etkinliğe Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, MHP Lapseki İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, Çanakkale Ülkü Ocakları İl Başkanı Hakan İmamoğlu ve ülkücü gençler katıldı. Lapseki Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Yavuz kamu yararına olan projelerine devam edeceklerini kaydederek katılımcılara teşekkür etti.

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