Ülkücüler, Alparslan Türkeş anısına fidan dikti

Biga Ülkü Ocakları, Alparslan Türkeş'in doğumunun 103.yıl dönümü anısına 250 adet fidanı toprakla buluşturdu.

Etkinliğe; Çanakkale İl Ocak Başkanı Hakan İmamoğlu ve yönetimi, Biga İlçe Başkanı Salih Altınkaya ve Yönetim Kurulu, partililer ve ülkücü gençler katıldı. Biga Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Doğan yaptığı açıklamada; ““Bugün, Türk siyasetinin mümtaz kişiliklerinden merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in doğumunun 103. yılı. Bu anlamda tüm Türkiye'de Ülkü Ocaklarının tüm temsilcilikleri tarafından ormanlarımızda Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in adına hatıra ormanları kuruluyor. İl bazında Başbuğumuzun doğumuna ithafen 250 adet ağaç fidanı dikimi gerçekleşiyor. Bu anlamda Milliyetçi Hareket Partimizin ilçe başkanları ile birlikte parti yöneticilerimizde bize eşlik ettiler” dedi.