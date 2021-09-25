Uluslararası Gelibolu Maratonu yarın başlıyor

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Gelibolu Maratonu, 11 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 sporcunun katılımıyla yarın başlıyor.

'Pes Etmeyenlerin İzinde' mottosu ile bu yıl 6'ncısı düzenlenecek olan Uluslararası Gelibolu Maratonu'nun lansman toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, TURSET Proje Yönetimi Genel Müdürü Özgür Emeklioğlu, ajans temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

26 Eylül Pazar Günü saat 09.00'da Kilitbahir Kalesi önünden başlayacak olan Uluslararası Gelibolu Maratonu, 10 kilometre, 25 kilometre ve 42 kilometre yanı sıra, 1915 metre Saygı Koşusu şeklinde 4 parkurda koşulacak. Maratona, 11 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 sporcu katılacak.

Uluslararası Gelibolu Maratonu'nun ödül töreni ise, saat 13.30'da Namazgah Tabyası'nda yapılacak.