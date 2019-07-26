9'uncusu düzenlenecek olan Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi, ÇOMÜ iş birliği ile gerçekleşecek.

30 Nisan-2 Mayıs 2020 tarihlerinde Uluslararası İlişkiler Konseyi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Uluslararası İlişkiler Bölümü işbirliğinde gerçekleşecek olan kongre çalışmaları için ÇOMÜ'yü ziyaret eden Prof. Dr. Sinem Açıkmeşe başkanlığındaki Düzenleme Kurulu üyeleri, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Bünyamin Bacak tarafından makamında kabul edildi.