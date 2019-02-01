Umurbey 29. Geleneksel Deve Güreşleri Festivaline hazırlanıyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen deve güreşleri festivalinin 29'uncusu 10 Şubat'ta yapılacak.

29. Geleneksel Umurbey Deve Güreşleri Festivali 10 Şubat Pazar günü görücüye çıkacak. Umurbey Belde Stadında yapılacak güreşler saat 10.00'da başlayacak. Türkiye'nin dört bir yanından şampiyon develerin boy göstereceği güreşlere katılım ücretsiz olacak.

Festival öncesi açıklamalarda bulunan Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, “Türkiye'nin birbirinden iddialı şampiyon develerini beldemize getireceğiz. Seyir zevki son derece yüksek mücadeleler olacak. Kültürümüzün geleneksel ögelerinden biri deve güreşlerine gönül veren tüm güreş severleri 10 Şubat Pazar günü 29. Geleneksel Umurbey Deve Güreşleri Festivaline bekliyoruz” diye konuştu.