Umurbey Belediye Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından Umurbey Belediyesi ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Umurbey Belediye Meclisi ilk toplantısını Belediye Başkanı Dr. Erdal Doğan başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirdi. Oturumda, meclis katipleri, encümen ve komisyon üyeleri seçildi.

Umurbey Belediye Başkanı Dr. Erdal Doğan yaptığı açılış konuşmasında, “Yeni meclisin tüm Umurbey halkına hayırlı olmasını diliyorum. Tüm meclis üyeleri ile Umurbey'imiz için uyumlu bir şekilde çalışacağımıza inanıyorum. Ben şeffaflığa önem veren biri olarak bu mecliste ne konuşuluyorsa hepsini tüm halkımız ile paylaşacağız. Sokaktaki, kahvedeki vatandaşlarımız, hatta ev hanımlarımız bile burada ne karar alıyorsak bilecekler” dedi.

Belediye Meclisi toplantısında yapılan kapalı oylama ile meclis katipliğine asil üye olarak Talip Albayrak ve İsmail Eçili seçildi. 1. Meclis Başkan Vekili olarak Recep Arabacı, 2. Meclis Başkan Vekili olarak İsa Savaşkan'ın seçildiği toplantıda encümen üyeliğine ise Talip Albayrak ile İsmail Eçili seçildi.