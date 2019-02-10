Umurbey Deve Güreşleri nefes kesti

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde gerçekleşen, 29'uncu Geleneksel Umurbey Deve Güreşi Festivali, çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Bu yıl 229'uncusu düzenlenen Geleneksel Umurbey Deve Güreşi Festivali, Umurbey Belde Stadı'nda gerçekleştirildi. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinden yaklaşık 100 devenin katıldığı güreşler, büyük ilgi gördü. Güreş alanında yaklaşık 100 devenin müsabakalardaki mücadeleleri adeta nefesleri kesti. Güreşler esnasında bazı develerin barikatla çevrili alanın dışında güreşleri izleyen vatandaşların üzerine doğru hamle yapmaları heyecanlı anlar yaşattı. Güreşleri Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş da izledi.

29'uncu kez düzenledikleri deve güreşlerini geleneksel hale getirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Yavaş, "Hava ve ortam çok güzel. 100'ün üzerinde deve ve deve sahibi güreşlerimize katıldı. Bununla birlikte biz bu dönem Belediye Başkanlığı yarışında bayrağı başka bir arkadaşımıza teslim ediyoruz. Ve bu bizim son güreşimiz arkadaşlardan helalliğimizi aldık. Umurbey parlayan bir yıldız. İnşallah bundan sonra da bu parlayan yıldız devam edecek" dedi.

Bütün etkinliklerde dereceye giren deve sahiplerine, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş tarafından kupaları verildi.