Umurbey okullarından büyük başarı

ÇEV 2023 Projesi kapsamında dereceye giren okullar, Şehit Cemal Demir Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen törende ödüllerini aldı.

Umurbey Ortaokulu ‘A Grubu Ortaokullar' kategorisinde birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

‘A Grubu İlkokullar' kategorisinde yer alan Umurbey İlkokulu ise üçüncülük ipini göğüsledi.

Umurbey Ortaokulu Müdürü Sezgin Tuna ile Umurbey İlkokulu Müdürü Ahmet Akyol, böylesine prestijli bir projede derece yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, bu başarıda emeği geçen mesai arkadaşlarına teşekkürlerini ifade ettiler.