Umurbey'de Masal Gecelerinin ikincisi yapıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, Umurbey Belediyesi katkılarıyla, Umurbey Ortaokulu ve Umurbey Belde Halk Kütüphanesi iş birliğinde gerçekleştirilen Masal Gecelerinin ikincisi yapıldı.

Umurbey Belediyesi Yeni Sosyal Tesislerinde organize edilen etkinliğe, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, İl Kültür Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürvekili Aydın Şafak Kılıçaslan, Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi Müdürü Osman Zeki Coşar, KADEM Çanakkale İl Temsilcisi Aynur Tuna Yavaş, Umurbey Ortaokulu Müdürü Sezgin Tuna, Umurbey Belde Kütüphanesi Müdürü İsmail Atan, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldı.

Anlatıcılık görevini Umurbey Ortaokulu Müdür Yardımcısı Şerife Karabıyık'ın üstlendiği, fon müziklerini Umurbey Ortaokulu Müzik Öğretmeni Uğur Karabıyık ile öğrencisi Çağrı Kurtoğlu'nun yaptığı etkinlikte davetlilere, sobada pişirilen kestane, patlamış mısır ve salep ikram edildi.

Masal Gecesi etkinliğini eşiyle birlikte baştan sona büyük bir ilgiyle takip eden Vali Orhan Tavlı, söz konusu etkinliği çok başarılı bulduğunu belirterek emeği geçen herkesi tebrik etti.