İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Umurbey'de Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinin Belediye Başkanı Sami Yavaş, Umurbey İlkokulu ile Umurbey Ortaokulu’nun birlikte düzenlediği Öğretmenler Günü kutlama etkinliklerine katıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinin Belediye Başkanı Sami Yavaş, Umurbey İlkokulu ile Umurbey Ortaokulu'nun birlikte düzenlediği Öğretmenler Günü kutlama etkinliklerine katıldı.


75. Yıl Sosyal Tesislerinde düzenlenen Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri protokol üyelerinin yanı sıra öğretmen, öğrenciler ve çok sayıda velinin katılımıyla gerçekleşti.


Etkinlikte Umurbey İlkokulu ile Umurbey Ortaokulu öğrencilerinin günün anlam ve önemine ilişkin okuduğu şiir ve kompozisyonların ardından sahneledikleri mini tiyatro ve müzikal gösterisi büyük beğeni topladı.


Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Belediye Başkanı Sami Yavaş tarafından takdim edildi.


Etkinlik, her iki okul öğretmenlerine Başkan Yavaş ve protokol üyeleri tarafından hediyelerinin sunulmasının ardından sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.