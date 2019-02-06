Umurbey'e Kadınlar Kahvesi açılıyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesine hizmet kazandıran Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, Çanakkale'de fark oluşturan bir hizmeti daha Umurbeyli kadınlarla buluşturacak.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinin Belediye Başkanı Sami Yavaş, Umurbey'e kazandırdığı hizmetlere bir yenisini daha ekliyor.

Halk eğitim kursları, dans kursları ve daha birçok hizmeti Umurbeyli kadınlarla buluşturan Başkan Yavaş, Umurbey'e şimdi de Kadınlar Kahvesi açıyor.

Kapalı Pazar yerinin yanına belediyenin kendi imkânlarıyla yaptığı yeni sosyal dinlenme tesisini kadınlara tahsis eden Başkan Yavaş, buranın Kadınlar Kahvesi olarak faaliyet göstereceğini duyurdu.

Umurbey'de kadınlara yönelik bir hizmeti daha gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Yavaş, “Kadınlarımızın baş tacımız olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Onların sosyalleşmeleri adına atacağımız her adım bizler için çok kıymetli. Umurbey Kadınlar Kahvesinin açılışını çok yakında gerçekleştireceğiz. Kadınlarımız burada sosyalleşebilme adına tüm imkânlara sahip olacaklar” diye konuştu.