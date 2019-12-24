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Üniversite öğrencileri İl Gıda Kontrol Laboratuvarını ziyaret etti

Lapseki Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğünü ziyaret etti.


Laboratuvar Teknolojisi 2. sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirilen teknik gezide fizikî analiz, biyo-teknoloji (GDO), kimyasal analiz, kalıntı laboratuvarı, mikrobiyoloji, mikotoksin birimleri incelendi. Müdürlükten yapılan açıklamada, "Birim sorumluları tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilerek ziyarete gelen öğrencilere laboratuvarımızın tanıtılması sağlandı" denildi.


Lapseki Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Engin Gür, yıl içerisinde öğrencilerin branşlarına yönelik teknik gezilerin belirli aralıklarla gerçekleştiğini kaydederek, maksatlarının öğrencilerin meslekî tecrübelerine katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

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