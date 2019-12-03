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Üniversite öğrencileri sosyal market açtı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lapseki Meslek Yüksek Okulunda (LMYO) öğrenciler tarafından sosyal market açıldı.


3 Aralık Salı günü hizmete girecek olan market her gün saat 12.00 ile 13.00 arasında hizmet verecek. Reyonlarda gömlek, kazak, kot pantolon ve kışlık montlara kadar çeşitli ürünler yer alıyor. Okul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Engin Gür konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sosyal marketimizde yer alan ürünleri eğitimcilerimiz, akademik personel ve öğrencilerden temin ediyoruz. Öğrencilerimiz buradan istifade ederek ihtiyaçlarını karşılıyor. Güzel bir sosyal yardımlaşma örneği sergileniyor" dedi.

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