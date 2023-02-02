Üniversite ve sanayi iş birliğiyle AB Erasmus + Programı'ndan proje desteği

Dışişleri Bakanlığınca yürütülmekte olan Erasmus+ Programı faaliyeti çerçevesinde, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyeleri iş birliğinde hazırlanarak Türkiye Ulusal Ajansına sunulan, 2022-2-TR01-KA210-VET-000091861 numaralı ve "Kaliteli Zeytin Üretimi İçin Üniversite-Sanayi İş Birliği" başlıklı proje teklifi uygunluk kriterlerini karşıladı. Proje, dış değerlendiricilerce içerik değerlendirmesine tabi tutulan ve en yüksek puanı alması sonucunda seçim sürecine dahil edilmiş olup, azami hibe desteği ile kabul edilerek desteklenmeye değer görüldü.

Sanayi ve üniversite ilişkilerin sürdürülebilirliğini amaçlayan OLIVER projesi ekibinde, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürü Alper Altınok, Ezine Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şeker ve Prof. Dr. Yasemin Kavdır'ın yanı sıra Portekiz Coimbra Politeknik Enstitüsünden araştırmacılar yer alıyor.

OLIVER projesi çerçevesinde başta aromatik olmak üzere yüksek kalite, hijyen standartlarını esas alan iyi tarım uygulamaları ve yenilikçi üretim yaklaşımları yardımıyla yerel üreticilerin geleneksel üretim yöntemlerinin dönüşümüne katkıda bulunulması hedefleniyor. Projenin ana hedef gruplarını küçük ve orta ölçekli genç zeytin üreticileri, gıda ve güvenlik politika yapıcıları ve devlet yetkilileri, ticari ölçekli zeytin üreticileri, endüstri uzmanları, danışmanlar ile ziraat mühendisliği ve gıda işleme bölümü öğrencileri oluşturuyor.

"Bu projede gururlu mutlu olduğumuz yön, 73 puanla birinci sırada kabul edilmesi"

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok, sanayi-üniversite iş birliğinin önemine değindi. Altınok, "Ezine'de Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat ve Eğitim Fakültelerinde ve hemen yanı başımızda olan iş birliği yaptığımız Ezine Meslek Yüksek Okulu ile birlikte yine bir projemiz Avrupa Birliği Başkanlığından Erasmus çerçevesinde kabul edildi. Kaliteli zeytin üretimi konusunda sanayi üniversite iş birliği ile oluşturulan bir proje. Bu projede gururlu mutlu olduğumuz bir yön, 73 puanla birinci sırada kabul edilmesi. Avrupa Birliği çerçevesinde biz de diğer yurt dışındaki örnekleri gezerek İnşallah Çanakkale'deki üreticilerimizi de kalite zeytin üretimi hakkında bilgilendirme yapacağız. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da farklı projeler ile Çanakkale'mize Ezine'mize üniversite sanayi iş birliğinin en ileri ve güzel noktada hem örnek teşkil edecek işler yapacağız" dedi.

"Gerekli çalışmaları yaparak ‘Mesleki Çiftçi Eğitimi' gerçekleştireceğiz"

Ezine Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu ise, proje çerçevesinde OSB işletmelerinin yanı sıra öğrenciler ve üreticilere önemli bilgiler aktarılacağı vurgulandı. Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, "Üniversitemizin yürütmekte olduğu kalite güvenceleri çalışmaları çerçevesinde Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte üniversitemizin farklı birimlerindeki öğretim elemanlarının katkılarıyla Avrupa Birliği Erasmus Plus programı çerçevesinde 2022 yılı 'Küçük Ölçekli Mesleki Eğitim Projesi' çerçevesinde projemiz desteklendi. Projemize katkı sağlayan Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Sayın Alper Altınok'un yanı sıra Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şeker ve Prof. Dr. Yasemin Kavdır'ın ile birlikte ben Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu proje ekibinde yer alıyoruz. Projemiz çerçevesinde iyi tarım uygulamaları ve yenilikçi yöntemleri kullanarak halihazırda üretilmekte olan zeytin ürününü daha iyi üretilmesi için gerekli çalışmaları yaparak ‘Mesleki Çiftçi Eğitimi' gerçekleştireceğiz. Projemiz çerçevesinde farklı sektörlerden gruplar eğitime tabi tutulacak. Küçük ve orta ölçekli üreticilerin yanı sıra gıda ziraat mühendislikleri bölümü öğrenciler eğitime tabi tutulacaklar. Nihai kullanıcılar da ara kesit olan bazı üretici firmalar da OSB çerçevesinde eğitime tabi tutulacaklar. Yurt dışında 2 üniversite partnerlerimiz söz konusu. Uluslararası eğitim faaliyetlerimiz olacak. Projemizin süresi 12 ay ve Başkanımızın dediği gibi gerekli yüksek puanı alarak desteği almış durumdayız. Yöremize, bölgemize, Çanakkale ve Ezine'mize inşallah güzel hayırlara vesile bir proje olmasını diliyorum" diye konuştu.

Proje, dış değerlendiricilerce içerik değerlendirmesine tabi tutulan ve en yüksek puanı alması sonucunda seçim sürecine dahil edilmiş olup, proje azami hibe desteği ile kabul edilerek desteklenmeye değer görüldü.