Üniversiteli gençler ilkokulu renklendirdi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesindeki Hayat Topluluğu, Biga Belediyesi'nin de sağladığı katkılarla Osmangazi İlkokulu'nda yenileme ve boyama çalışmaları başlattı.

Topluluk Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ünzüle Kurt, Hayat Topluluğu Başkanı Abdullah Kılıçer ve topluluğa üye öğrenciler sosyal sorumluluk projesi kapsamında Osmangazi İlkokulu'nun kütüphanesini yenilemeye başladı. Öğrenciler, ayrıca okul bahçesi duvarlarını boyayarak, minik öğrenciler için çeşitli çizim ve oyun alanları yaptı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Hayat Topluluğu Başkanı Abdullah Kılıçer, “Sosyal sorumluluk projeleri üzerine kurulan Hayat Topluluğu'muz kütüphane yapımları, sokak hayvanları ve yardıma muhtaç çocuklar için çalışmalar yapıyor. Şimdi Osmangazi İlkokulumuzun kütüphane yenileme çalışmaları ile bahçesinde boya ve çizim çalışmalarını yapıyoruz. İlk olarak Osmangazi İlkokulumuz yetkileriyle görüşüp kütüphanedeki ihtiyaçları belirledik. Eksik malzemelerden boya, fırça, eldiven, maske ve ulaşım imkanını dilekçemiz ulaşır ulaşmaz Biga Belediyesi sağladı. Okulumuzda yenileme, boyama çalışmalarıyla birlikte öğrencilerimiz için bahçeye oyun alanları çiziyoruz. Destekleri için Biga Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan'a ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'müze çok teşekkür ederiz” dedi.

Öğrencileri ziyaret ederek yenileme ve boya çalışmalarını yerinde gören Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Üniversiteli gençlerimizi topluluk bünyesinde yaptıkları örnek çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Gençlerimize kolay gelsin demek ve teşekkür etmek için ziyaretlerine geldik. Arkadaşlarımızın gönülden yaptığı çalışmalar çok kıymetli ve bu bizi mutlu ediyor. Bizler Biga Belediyesi olarak üniversite topluluklarına ve sosyal sorumluluk projelerine elimizden gelen desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Biga'mızdaki üniversiteli gençlerimizle farklı projelerde buluşacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.