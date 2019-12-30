Üniversitelilerin kız kavgası ölümle bitti

Çanakkale'nin Çan ilçesinde 2 üniversite öğrencisinin kavgası kanlı bitti.

Edinilen bilgiye göre, Çan Meslek Yüksek Okulu'nda okuyan 2 öğrenci, Çarşı Camii yanında kız arkadaşları yüzünden kavgaya başladı. Çevredekilerin müdahalesiyle ayrılan gençler, vatandaşlar dağıldıktan sonra tekrar kavga etti. B.K, arkadaşı Recep Oğuz'un vücudunun çeşitli yerlerine bıçak sapladı. Yaralı Recep Oğuz, 112 ekiplerince Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalbi duran genç yapılan müdahale ile hayata tutunmaya çalışırken, Çan Devlet Hastanesinden Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi. Arkadaşları kan ihtiyacı olabilir düşüncesiyle hastaneye akın etti. Burada ameliyata alınan Recep Oğuz kurtarılamadı. Gözaltına alınan B.K'nin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.