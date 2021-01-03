Ünlü komedyen Ata Demirer'den kaçak ve bilinçsiz avlanmaya tepki

Yasalara rağmen özellikle kıyılara yakın bölgelerde kaçak ve bilinçsiz avlanmanın devam ettiğine dikkat çeken Ata Demirer yaptığı paylaşımda, "5 kulaç suda 3 ton göç levreği çevirmek..! İçlerinde 200 gr'lık ispendekler var çoluk çocuk hepsi yakalanmış! Boğazların içinde balık tutmayı yasaklamazsak ,çocuklara kara kalem balık çizeriz .. Yazık!” ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü (FAO), daha önce açıkladığı bir raporda özellikle Akdeniz ve Karadeniz'de aşırı avlanmanın kaygı verici boyutlara ulaştığını duyurmuştu. Dünya Balıkçılık ve Su Ürünleri Raporu'nda aşırı avlanmanın devam etmesi durumunda, 2025 yılına kadar bazı balık türlerinin yok olacağı uyarısında da bulunmuştu.