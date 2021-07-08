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Ünlü şarkıcı Bozcaada'daki yangın söndürme çalışmalarına katıldı

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde tatil yapan ünlü şarkıcı Yusuf Güney, Pavli Çamlığı’nda çıkan yangının söndürülme çalışmalarına katıldı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tatil yapan ünlü şarkıcı Yusuf Güney, Pavli Çamlığı'nda çıkan yangının söndürülme çalışmalarına katıldı.


Kuzey Ege'de tatilcilerin ve ünlülerin uğrak rotası olan Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki Pavli Çamlığı'nda bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler etraftaki ağaçlara sıçradı. Bölgeye; Bozcaada, Ezine, Geyikli ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın geniş alana yayılmadan havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü.



Belediyeden ‘Su tankeri olanlar yardıma gelsin' çağrısı


Söndürme çalışmaları devam ederken, Bozcaada Belediyesi hoparlörlerinden ‘Su tankeri olan vatandaşlarımız yangın söndürme çalışmalarında yardıma gelin' çağrısı yapıldı. Öte yandan, tatilini Bozcaada'da yapan ünlü şarkıcı Yusuf Güney de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.


Yangın yaklaşık 1.5 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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