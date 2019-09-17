Uygulamalı Ticari İşlemler Atölyesi açıldı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) destekleriyle gerçekleşen projenin bedeli 135 bin lira olarak açıklandı. 17 bilgisayarın yer aldığı atölyede yerli işletim sistemi Pardus kullanılıyor. Biga Kaymakamı Mustafa Can açılışta yaptığı konuşmada, "Bu projeyi gerçekleştiren okul müdürüne, öğretmenlerine, öğrencilerine teşekkür ediyorum. Okulumuz projeden faydalandı. İnşallah projelerin devamı gelir. Öğrenciler aldıkları eğitimle pratiği aynı çatı altında buluşturacağız. Geleceğin esnaflarını ve iş adamlarını buradan çıkartacağız. İnşallah öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle bu atölyeden en iyi şekilde faydalanırlar" ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Fikret Can ise yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Güney Marmara Kalkınma Ajansının mali desteğiyle kurduğumuz Uygulamalı Ticari İşlemler Atölyesi ile iş yeri hayatını okulun güvenli ortamına taşıdık. Okulumuz, alan ve dallarında öğrenim gören öğrencilerimiz ve kursiyerlerimiz iş yeri, ofis ve büro ile ilgili hem teknik bilgileri hem de piyasada ihtiyaç duyulan diğer deneyimleri ilk olarak atölyemizde kazanacak ve işletmelerde daha donanımlı olarak staja başlayacak. Gerçek iş hayatını yansıtmaya yönelik tasarlanan öğretim etkinliklerimiz sonucunda öğrenci ve kursiyerlerimiz, piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü olarak yetişerek; ticari hayata atılacak, eğitimlerimizde edindikleri tecrübeleri gerçek çalışma ortamında uygulayarak iş yerlerine daha hızlı uyum sağlayacak, alanlarına özgü iş ve işlemlerde daha çabuk uzmanlaşacak. Bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında önemli rol oynayacaklar."