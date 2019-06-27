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Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Çanakkale ve İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 6’sı tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik polisi, aldığı bir ihbar üzerine uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahısları fiziki ve teknik takibe almıştı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda tüfek, tabanca, uyuşturucu hap ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmişti.


Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler bugün hakim karşısına çıktı. Biga Adliyesine çıkarılan zanlıların 6'sı hakkında tutuklama kararı çıkarken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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