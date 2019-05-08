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Uyuşturucu paketleri karaya vuruyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında batan teknedeki uyuşturucu dolu paketler rüzgarın da etkisiyle Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinin sahillerine vurdu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında batan teknedeki uyuşturucu dolu paketler rüzgarın da etkisiyle Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinin sahillerine vurdu. Jandarma tarafından 5 kilometrelik sahil şeridinde yapılan kontrollerde içi skunk dolu 8 adet vakumlanmış paket bulundu.


Jandarma ekipleri sahil şeridinde araştırma yaparken denizden de Sahil Güvenlik ekiplerinin araştırması sonucu bir paket te denizde bulundu. Bir ihbarı değerlendiren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Küçükkuyu sahilinde 5 kilometrelik bir alanda yaptıkları arama sonucu karaya vurmuş içi skunk vakumlanmış paketlerle dolu 25'er kilo ağırlığında 8 adet büyük boy paket buldu. Aynı sıralarda Sahil Güvenlik ekiplerinin de denizde yaptıkları aramada 1 adet yine içi skunk dolu bir paket buldu. Sahilden jandarmalar tarafından alınan paketler bir araca yüklenip Ayvacık'taki İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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