Uyuşturucuyu elektrik saatine sakladılar

Çanakkale'nin Biga ilçesinde uyuşturucu satıcıları sentetik hapları köyün elektrik saatine sakladılar.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ilçesi Otulukdere Köyü'ne operasyon yaptı. Yapılan aramada köy kahvehanesindeki elektrik saatinde saydam poşet içerisinde pembe renkli (15) adet extacy ele geçirildi. Savcılığın talimatıyla uyuşturucu maddelere el konulurken, ele geçen malzemelerin sahibinin yakalanması için çalışma başlatıldı.