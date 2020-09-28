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Vali Aktaş Çan'da ziyaretlerde bulundu

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çan’da ziyaretlerde bulundu.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çan'da ziyaretlerde bulundu.


Vali Aktaş, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal ile birlikte Çan Belediyesini ziyaret etti. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Vali Aktaş'a ilçe genelinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Belediyeyi ziyareti sonrası Kaymakam Gürdal ve Başkan Öz ile ilçe pazarını gezen Vali Aktaş, pazar esnafına kolaylıklar diledi. İlk defa bir valinin halkın içinde halkla beraber olduğunu belirten vatandaşlar, "Valimizin halkın içinde halkın sorunlarını birebir dinlemesi bizleri umutlandırdı" dediler.


İlçedeki sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret eden Vali Aktaş, Kale Grubu yöneticileriyle de bir araya geldi. Çan Gençlik Kale Spor Kadınlar Voleybol takımını ziyaret eden Vali Aktaş'a takım yöneticileri tarafından takımın çalışmaları hakkında bilgi verildi. Çan'daki ziyaretler sonrası Vali Aktaş, Terzialan beldesinde Belediye Başkanı Tuncay Göymen'i makamında ziyaret etti. Başkan Göymen, Vali Aktaş'a beldedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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