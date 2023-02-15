Vali Aktaş, depremde yaralanan vatandaşları ziyaret etti

Vatandaşlarla tek tek ilgilenerek, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi alan Vali İlhami Aktaş, tedavi gören vatandaşlarla ve yakınları ile bir süre sohbet edip acılarını paylaşarak, geçmiş olsun dileklerinde buldu.

Tedavileri süren vatandaşlara hastane personelinin elinden gelen gayretle tedavi hizmeti verdiğini belirten Vali Aktaş, devletin tüm imkanları ile depremzede vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini ifade ederek, tedavi gören vatandaşlara acil şifa temennisinde bulundu.