İhlas Haber Ajansı

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Vali Aktaş, depremde yaralanan vatandaşları ziyaret etti

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ve ÇOMÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam eden Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle yaralanan vatandaşları ziyaret etti.


Vatandaşlarla tek tek ilgilenerek, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi alan Vali İlhami Aktaş, tedavi gören vatandaşlarla ve yakınları ile bir süre sohbet edip acılarını paylaşarak, geçmiş olsun dileklerinde buldu.


Tedavileri süren vatandaşlara hastane personelinin elinden gelen gayretle tedavi hizmeti verdiğini belirten Vali Aktaş, devletin tüm imkanları ile depremzede vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini ifade ederek, tedavi gören vatandaşlara acil şifa temennisinde bulundu.

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