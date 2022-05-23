Vali Aktaş Karadağ köy hayrına katıldı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Karadağ köyünde geleneksel köy hayrı düzenlendi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, İl Genel Meclis Üyeleri Ömer Şahin ve Murat Okan, Bursa Çanakkaleliler Derneği Başkan V. ve Gazeteci Ömer Küçükkaya'nın Karadağ köyünde bulunan ailesini ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler. Ziyaret sonrası Karadağ köyü mesire alanında gerçekleşen geleneksel köy hayrına geçen Vali Aktaş ve beraberindekiler gelecek hasat döneminin de bol bereketli geçmesini dilediler. Protokol üyeleri, köylüler ve misafirlerle bir süre sohbet ettikten sonra Köy Muhtarı Ramazan Dizman'a teşekkür ederek köyden ayrıldı. Karadağ Köyü sakinleri Vali İlhami Aktaş'ı aralarında görmekten memnuniyet duyduklarını belirterek katılımlarından dolayı teşekkür ettiler.