Vali Aktaş, Küçükkuyu'daki tünel inşaatlarını inceledi

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü'nün de bulunduğu çift tüp T1 tünelinin içinde devam eden çalışmaları da yerinde inceleyen Vali İlhami Aktaş, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ayvacık- Küçükkuyu tünellerinin yapımı tamamlandığında trafikte can ve mal güvenliği temin edilerek bölgenin turizm, ticaret ve sosyoekonomik gelişimine de katkı sağlanacak.