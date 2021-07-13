İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Aktaş, Yenice Jandarma uygulama noktasını ziyaret etti

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Yenice Jandarma uygulama noktasını ziyaret etti.


Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Yenice ilçesine giden Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, il Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan ile birlikte yapılan çalışmalar ve kademeli normalleşme döneminde alınan tedbirler hakkında görevli jandarma personellerinden bilgi aldı. Yapılan bilgilendirmenin ardından Vali Aktaş, Yenice Jandarma Uygulama Noktasında görev yapan jandarma personellerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.