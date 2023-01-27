Vali İlhami Aktaş, 2002-4 Tertip 2'inci Grup Erlerin Ant İçme törenine katıldı

Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı'nda düzenlenen törende 2002-4 Tertip 2'inci Grup erler törenle yemin etti.

Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığında düzenlenen törene, Vali İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkanvekili Süleyman Canpolat, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Sadi Akman, kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve aileler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'mızın okunmasının ardından başlayan acemi erlerin ant içme töreninde Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanı J. Albay Ufuk Yetiş ve 2002-4 Tertip 2'inci Grup erler adına J. Er Muhammet Emin Altunkaynak tarafından bir konuşma gerçekleştirildi.

2002-4 Tertip 2'inci Grup erlerin ant içmeleriyle devam eden törende yapılan konuşmaların ardından 2002-4 Tertip 2'inci Grup erler adında J. Er Ayhan Örs tarafından “Mehmet Toprak Oldu” adlı şiir okundu.

2002-4 Tertip 2'inci Grup erlerin ant içme töreninde Vali İlhami Aktaş tarafından birliğe ilk katılan ve eğitimlerde başarı gösteren erlere ödül verildi.

Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı'nda geçmiş yıllarda vatani görevini yapan aile fertlerine plaketleri 2002-4 Tertip 2'inci Grup erler tarafından hediyeleri ise Vali İlhami Aktaş tarafından verildi.

Plaket törenin ardından Uğurlama Duası yapılarak İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komanda Bölük Komutanlığının gösterisi izlendi.

2002-4 Tertip 2'inci Grup acemi erlerin ant içme töreni, Jandarma Marşı eşliğinde yapılan tören geçişinin ardından sona erdi.