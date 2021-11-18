İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Vali İlhami Aktaş, ÇOMÜ fakülte dekanlarını ziyaret etti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde bir dizi ve ziyaret bulunan Vali İlhami Aktaş, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.

Dr. Muammer Karaayvaz, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Cengiz Taşlı, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Boz ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç'i ziyaret etti.


Vali İlhami Aktaş, fakülte dekanları ile bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Muammer Karaayvaz, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Tülay Cengiz Taşlı, Turizm Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mustafa Boz ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Salih Zeki Genç, Vali İlhami Aktaş'a, fakülte çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdiler. Fakülte dekanlarına çalışmalarından dolayı teşekkür eden Vali İlhami Aktaş, görevlerinde başarılar diledi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.