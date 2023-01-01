Vali İlhami Aktaş, yılın son gecesinde görev başındaki personelleri ziyaret etti

Kepez Polis Merkezi Amirliği, Çanakkale'ye girişi ve çıkış noktalarındaki polis uygulama noktası ve iskele meydanında görev yapan polis memurları ile Anafartalar Polis Merkezi Amirliğini ziyaret eden Vali İlhami Aktaş, polis merkezinde görevli polis memurlarıyla bir araya gelerek polislerin yeni yılını kutladı.

Uygulama noktalarında görevli polis memurlarıyla bir süre sohbet ederek yapılan uygulamalar hakkında bilgi alan Vali İlhami Aktaş, çalışmalarında başarılar diledi. Yeni yıl ziyaretleri çerçevesinde Jandarma Merkez Komutanlığı ve Sahil Güvenlik personelleri ziyaret eden Vali İlhami Aktaş, jandarma ve sahil güvenlik personelleri ile bir süre görüşerek yeni yıllarını kutladı, personellere görevlerinde kolaylıklar diledi.

Yılbaşı ziyaretlerinde son olarak Çanakkale Havalimanı ile DHMİ Kurtarma ve Yangın İstasyonunu ziyaret eden Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Havalimanı personeliyle bir süre görüşerek yeni yıllarını kutladı, personellere görevlerinde başarılar diledi.

Yılbaşının huzur ve güven içerisinde geçmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını kaydeden Vali İlhami Aktaş, “2023 yılının hem Çanakkaleli hemşehrilerimiz hem de bütün milletimiz için sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Vali İlhami Aktaş'a, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Sadi Akman ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran eşlik etti.